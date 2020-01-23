العراق يحتل المرتبة 162 في مؤشر “الشفافية” لـ2019 من بين 180 دولة.. هل تراجع الفساد عن 2018 قليلا؟

2020/01/23 | 15:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد احتل العراق المرتبة 162 في مؤشر مردكات الفساد في العالم لعام 2019، من بين 180 دولة.وبحسب قائمة مؤشرات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية فإن العراق جاء بالمرتبة 162 من بين 180 دولة، حاصدا 20 نقطة من اصل 100.وكان العراق قد حصد المرتبة 168 في مؤشرات عام 2018 عندما حصل […]

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