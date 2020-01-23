(لا تنسونا) كتاب جديد للبطريرك ساكو

2020/01/23 | 15:37 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد صدر كتاب جديد لغبطة أبينا البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو.الكتاب هو ثمرة سلسلة لقاءات صحفية أجرَتها الاعلامية الفرنسية لورنس ديجويوه عام 2015 مع غبطته في روما على هامش السينودس من أجل العائلة وعلى اثر احتلال تنظيم الدولة الاسلامية الموصل وبلدات سهل نينوى وطرده المسيحيين منها.يسرد البطريرك في هذه …

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