العراق يحتل المرتبة 118 في مؤشر الديمقراطية العالمي

2020/01/23 | 15:39 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

احتل العراق المرتبة 118 عالميا من أصل 167 في مؤشر الديموقراطية العالمي 2019.

ووفقاً للمؤشر السنوي الصادر عن وحدة "ذي إيكونوميست إنتليجانس" للأبحاث والتحليل، التابعة لمجموعة "ذي إيكونوميست" البريطانية، فقد سجلالعراق، الذي يستند إلى محاور عدة، منها العملية الانتخابية والتعددية، بالإ...

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