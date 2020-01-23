الشابندر يخاطب مقتدى :

2020/01/23 | 15:39 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

وجه الباحث والكاتب السياسي العراقي، غالب الشابندر، رسالة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بين فيها خوفه من الشماتة على آل الصدر.

وقال الشابندر في تغريدة له على "تويتر"، "اخاف على آل الصدر من الشماتة ولا أحب ان تُستنزف شعبيتهم من خارج دائرة الصدريين فتضيق وتنحسر".

مضيفاً ان "م...

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