“النواب الروسي” يوافق بالإجماع على تعديلات دستورية “تاريخية”

2020/01/23 | 15:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ ممدوح سليمان/ وافق مجلس النواب الروسي، الخميس، بالإجماع، وبعد نقاش لم يدم ساعتين، على مجمل التعديلات الدستورية

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