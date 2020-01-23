القبض على عصابة ’’تسليب’’ اختطفت سائق شاحنة بعد سرقتها في البصرة

2020/01/23 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

أعلنت شرطة الزبير، الخميس (23 كانون الثاني 2020)، القبض على متهمين اثنين أقدموا على تسليب صاحب مركبة عائدة الى شركة نفط البصرة.

وذكرت الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد ورود اخبار عن تسليب عجلة نوع مرسيدس تريلة بيضاء اللون محملة (بكرات قابلو كهربائية) والعائدة الى شركة نفط البصرة على طريق سفوان - زبير من قبل شخصين يستقلان عجلة نوع كراون وقاموا باصطحاب سائقها معهم بعد تعصيب عينيه وتوثيق يديه، تحت تهديد السلاح، واخذوه الى جهة مجهولة".

وأضاف البيان، ان "المتهمين بعد مرور ساعات قاموا بتحرير المختطف وأعادوه الى عجلته بدون حمولتها على طريق ام قصر"، مشيراً الى أن "مفارز قسم شرطة الزبير على الفور استنفرت كافة مفارزها، وتم تشكيل قوة بالاشتراك مع استخبارات ومكافحة ارهاب الزبير والتوجه الى مزارع الهدامة محل الحادث".

وأوضح البيان، أنه "بعد التحري وتفتيش المنطقة تم التوصل الى ادلة على اثرها تم إلقاء القبض على العصابة، وتم ضبط المواد المسروقة داخل احدى المزارع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية وتوقيفهم وفق أحكام المادة 443 من قانون العقوبات العراقي".





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