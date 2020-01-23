اللواء خلف: مندسون يستخدمون أسلحة لقتل المتظاهرين لاتهام القوات الأمنية

2020/01/23 | 15:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف اليوم الخميس، أن مندسين يستخدمون أسلحة لقتل المتظاهرين لإلصاق التهم بالقوات الأمنية.

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