الدليمي يطالب الوزارات والمحافظات بتقديم أولوياتها من المشاريع المقترح تنفيذها وفق الاتفاق

2020/01/23 | 15:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير التخطيط نوري الدليمي، جميع الوزارات والمحافظات الى تقديم أولوياتها من المشاريع المقترح تنفيذها، ضمن الاتفاق العراقي الصيني.

وذكرت وزارة التخطيط في بيان، ان الدليمي أشار الى أهمية تقديم المشاريع المقترحة بالسرعة الممكنة، بعد مواءمتها مع أهداف خطة التنمية الوطنية، وفقاً للأنشطة المدرجة في كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء في الثامن من الشهر الجاري، وكتاب الوزارة المرسل إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء في الحادي والثلاثين من كانون الأول الماضي، والمتضمن قائمة بالمشاريع الرئيسة المقترح تنفيذها ضمن الاتفاق، مشددا على ضرورة بيان تفاصيل كل مشروع، واكتمال متطلبات الإدراج من عدمه، والالتزامات التي تفضلها جهة التعاقد، على ان يتم اختيار المشاريع وفقاً لأولوية وحاجة المواطنين.

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