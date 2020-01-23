2020/01/23 | 15:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت احد الوية الحشد الشعبي، اليوم الخميس، معالجة طائرة مسيرة غربي الانبار, فيما تحدثت انباء في وقت سابق من اليوم عن استهداف طائرة مسيرة لمنزل في منطقة الخالدية.وذكر اعلام الحشد الشعبي، إن “اللواء 45 بالحشد الشعبي عالج طائرة مسيرة في القائم غربي الانبار”، مبينا ان “القوة رصدت طائرة مسيرة تحوم فوق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعلن تصديه لـ”طائرة مسيرة” غربي الانبار.. وانباء عن قصف يطال منزلا في الخالدية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعلن تصديه لـ”طائرة مسيرة” غربي الانبار.. وانباء عن قصف يطال منزلا في الخالدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).