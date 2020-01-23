زلزال بقوة 2.8 درجة يضرب شمال شرقي بريطانيا

2020/01/23 | 15:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، اليوم الخميس، أن زلزالا بلغت شدته 2.8 درجة ضرب مدينة (ستوكتون أون تيز) في مقاطعة (دورام) الواقعة شمال شرقي بريطانيا.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" ان "زلزالا بلغت شدته 2.8 درجة ضرب مدينة (ستوكتون أون تيز) في مقاطعة (دورام) الواقعة شمال شرقي بريطانيا، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية".

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