أوغلو: منظومة إس-400 الروسية لا تشكل تهديدا للناتو

2020/01/23 | 15:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، أن منظومة الدفاع الجوي الروسي "إس-400" لا تشكل خطرا على حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال وزير الخارجية "الادعاء هو أن طائرات "إف-35" ومنظومة "إس-400" غير متوافقة، ونحن لدينا مجموعة عمل لدراسة ذلك ويمكن لحلف الناتو أن يرأس هذا الأمر، حيث يمكننا أن نسمح للخبراء بإجراء التقييم وإخبارنا بالنتائج، نحن نعتقد أن "إس-400" و "إف-35" متوافقان".

وجاء ذلك في تصريحاته خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عندما تطرق للحديث عن صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي "إس-400" الروسية.

وأضاف "إن هذا لا يمثل أي تهديدات لنظام الناتو أو لحلفاء الناتو".

وأكملت روسيا العام الماضي توريد أربعة وحدات من منظومة "إس-400" إلى تركيا بقيمة 2.5 مليار دولار.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن رفض بلاده شراء تركيا منظومة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، مؤكدا أنها لا تتماشى مع منظومة دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ولن تكون جزءا منها.

وطالبت واشنطن أنقرة بإلغاء الصفقة، مقابل تزويدها بنظام باتريوت الأمريكي، وهددتها أيضا بتأخير أو حتى إلغاء بيعها مقاتلات "إف-35"، وكذلك فرض عقوبات وفقًا لـقانون "كاتسا" (قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات).

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