انتشار واسع للملصقات التي تدعو للمليونية بالعراق

2020/01/23 | 15:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق العديد من الملصقات الـ "بوسترات" التي تدعو الى التظاهرة المليونية يوم غدٍ الجمعة 24 / كانون الثاني والت...

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