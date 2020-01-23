منتخب الاشبال يعسكر في قطر

2020/01/23 | 15:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

غادر وفد منتخب الاشبال، اليوم الخميس، الى قطر من اجل إقامة معسكر تدريبي لمدة عشرة ايام، حيث ضم الوفد ٤٠ شخصا ما بين الجهاز الفني والاداري فضلا عن اللاعبين.

وقال رئيس الوفد شيرزاد كريم: تمت الموافقة على إقامة المعسكر في الدوحة لمدة عشرة ايام ابتداء من اليوم الخميس ولغاية ٢ مِن شهر شباط المقبل، اذ استطعنا ان نوفر جميع مايحتاجه الوفد سوء في مطار بغداد او في الدوحة فضلا عن توفير السكن والملاعب.

واضاف كريم: املنا كبير في هولاء الفتية الذين سيمثلون العراق مستقبلا ويكونون رافدًا الى جميع المنتخبات كونهم النواة الحقيقة التي ستتبنى بشكل صحيح، وبالتالي سنعول عليهم خلال السنوات المقبلة.

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