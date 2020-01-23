خلف: مندسون يستخدمون أسلحة لقتل المتظاهرين لاتهام القوات الأمنية بها

2020/01/23 | 15:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداتهم اللواء عبدالكريم خلف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الخميس، من اسماهم بـ"المندسين" بقتل المتظاهرين.وقال خلف بحسب الوكالة الرسمية، ان"مندسسن يستخدمون أسلحة لقتل المتظاهرين لاتهام القوات الأمنية بها".واضاف، ان"الدولة تلاحق المجرمين ولن يفلت احد من قبضة العدالة".

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