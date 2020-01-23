ابنة سليماني في لبنان وتوجه رسالة إلى

2020/01/23 | 15:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة شاركت زينب، ابنة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في احتفال تأبيني أقامته الهيئات النسائية في "حزب الله" في بيروت، حيث قالت إن "مجاهدي جنوب لبنان جعلونا أكثر جرأة".وقالت سليماني، إن "شهداءكم وشهداءنا هم شهداء الإسلام.أنتم الثورة وبكم تحيا قلوب عوائل الشهداء"، مضيفة أن "عشقكم الحسيني ودماء شهدائكم وعشقكم للثورة ونداء الموت لـ"إسرائيل" وجرأتكم وعزيمة المجاهدين جعلت عزمنا مضاعفا".وتوجهت ابنة سليماني إلى الأعداء بالقول: "اقتلونا اقتلونا اقتلونا حتى تتحول سواعدنا إلى ذي الفقار البتار لنصرة الإسلام"، بحسب موقع "RT".وفي كلمة لها خلال الاحتفال الذي نظمته الهيئات النسائية في "حزب الله" وجمعية الرابطة اللبنانية الثقافية في الضاحية الجنوبية لبيروت، قالت سليماني "أتيت إليكم باسم قاسم سليماني وصوت الحق والدين، وصوت رب الكعبة"، مضيفة "أن مجاهدي جنوب لبنان جعلونا أكثر جرأة، وأعداؤنا يريدون أن يصبح شبابنا بلا جرأة، وأنتم تمنعون الأعداء من الوصول إلى أهدافهم المشؤومة". وكانت ابنة سليماني، ظهرت للمرة الأولى خلال تأبين والدها في مدينة كرمان الإيرانية وهي تحمل السلاح، مهددة الولايات المتحدة وإسرائيل، بأن والدها ترك خلفه آلاف قاسم سليماني، ومشددة على أن "من قتله خلد دمه إلى الأبد، وأن دماءه ستكون طريق العبور للصلاة في القدس".

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