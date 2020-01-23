2020/01/23 | 15:56 - المصدر: كردستان 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كوردستان تعيد جثامين 5 من مواطنيها قضوا غرقا - الصورة ارشيفية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تعيد جثامين 5 من مواطنيها قضوا غرقا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تعيد جثامين 5 من مواطنيها قضوا غرقا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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