نادي برشلونة يفتقد خدمات حارسه لعدة أسابيع بداعي الإصابة

2020/01/23 | 16:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

يفقد نادي برشلونة الإسباني خدمات حارسه البرازيلي نيتو لعدة أسابيع حسبما أفادت صحيفة سبورت الإسبان...





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