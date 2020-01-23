كيف تبدو أقوى هواتف هواوي التي ستظهر قريبا؟

2020/01/23 | 16:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت بعض المواقع المتخصصة بشؤون التقنية أن هواوي عازمة على طرح هواتف P40 في 26 مارس المقبل.

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