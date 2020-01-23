هوك: خليفة سليماني سيواجه نفس المصير إذا قام بقتل الأميركيين

2020/01/23 | 16:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المبعوث الأميركي إلى إيران براين هوك، أن خليفة قاسم سليماني سيواجه نفس مصير الجنرال الإيراني إذا قام بقتل الاميركيين.

وقال هوك في تصريح إن مقتل قاسم سليماني بعملية عسكرية اميركية يخلق فراغا لن يتمكن النظام الإيراني من ملئه، مضيفا أن الولايات المتحدة حيدت أخطر إرهابي في العالم من ساحة المعركة، وعليه ستصبح المنطقة أكثر أمنا، لأن سليماني كان الصمغ الذي يجمع وكلاء إيران في المنطقة، فيما أشار الى ان واشنطن عملت على حماية الدبلوماسيين والجنود الاميركيين من هجوم مخطط له منذ زمن على يد سليماني.

وشدد المبعوث الأمريكي على ضرورة تحرك مجلس الأمن لتجديد حظر تصدير السلاح إلى إيران، مبينا أن واشنطن تحكم على طهران بأفعالها وليس بما يقوله وزير خارجيتها محمد جواد ظريف.

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