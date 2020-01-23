من هو الجوكر؟ ومن هم الجوكريّة؟.. فارس كمال نظمي

2020/01/23 | 16:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب د.فارس كمال نظمي أستاذ علم النفس: يكتسب هذا السؤال أهميته وضرورة الإجابة عنه، في ضوء تجدد الزخم الراديكالي للاحتجاجات اليوم، وما رافقها ويرافقها من إجراءات أمنية وقانونية متعسفة لشيطنة من يقومون بحرق الإطارات وقطع الطرق بوصفها “جرائم” يرتكبها “المشاغبون” و”الجوكرية”، دون أن يتم التطرق لحرق مستقبل ملايين الشباب المحتج وقطع سبل العيش الكريم […]

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