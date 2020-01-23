طقس العراق يصارع نزولاً قطبياً شديد البرودة: الثلوج تهطل بهذه المدن

2020/01/23 | 16:26 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



توقع المتنبئ الجوية صادق عطية، الخميس، ان يواجه طقس ليلة غد “نزولاً قطبياً علوياً” شديد ا...

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