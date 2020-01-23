توتر أمني في الشطرة والدواية بذي قار بسبب تعليق في (الفيسبوك)

2020/01/23 | 16:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن الأجهزة الأمنية في مناطق شمالي المحافظة سجلت عددا من الهجمات المسلحة خلال الساعات الماضية.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "الأجهزة الأمنية في قضائي الشطرة والدواية شمالي محافظة ذي قار سجلت عددا من الهجمات المسلحة تحت مسمى مايعرف بـ(الدگة العشائرية) بين أفراد من قبيلة العبودة".

وبين المصدر، أن "هذه الهجمات كانت بسبب تعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك)"، مشيرا إلى أن" الطرفين يسعيان إلى الدخول بهدنة وازالة التوتر الأمني الحاصل بينهما".

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