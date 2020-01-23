الخليج يزود العراق بـ500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية

2020/01/23 | 16:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت وزارة الكهرباء اليوم الخميس، إن ربط خطوط الطاقة مع دول الخليج سيزود محافظات الجنوب بـ500 ميغاواط قبل فصل الصيف، ما يمثل بداية تحرر من إيران التي تحتكر تصدير الكهرباء إلى العراق.وذكر الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي في تصريح صحفي اطلعت عليه "كلكامش برس": إن العراق وقع اتفاقية مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، تتضمن أن يكون عضواً مع دول الخليج الست لافتاً الى أنه يجري العمل الآن في المرحلة الأولى ،التي تنتهي في الشهر العاشر من هذا العام وتدخل الخدمة، وستزود المحافظات الجنوبية بـ 500 ميغا واط من الطاقة الكهربائية.وأضاف العبادي أن الوزارة انتهت من الربط التزامني مع إيران بخصوص نقل خطوط الطاقة ،وبدأ العمل بربط خطوط الشبكة الإيرانية مع العراقية على نحو ربط تزامني ما يتيح إمكانية تصدير الطاقة العراقية في فترة الإعتدال، مشيراً الى أن التباحث بشأن موضوع الإمدادات مستمر مع إيران الى عودة مناسيب ضخ الغاز المصاحب لتشغيل المحطات بالنحو الذي كان يتكفل في تشغيلها ورفع معدلات إنتاجها.”.وأضاف أن هيأة الربط الخليجي ستتحمل كلفة إنشاء الخطين، اللذين سيكونان بطول، (300 كم)، مقسمة بين مسافتين، داخل العراق (80 كم)، وداخل دولة الكويت (220 كم)، يتم ربطها بالمنظومة الوطنية العراقية، (محطة الفاو التحويلية) (400 ك.ف)، من جهة، وتكون امتداداً للخط الأساسي للربط الخليجي من الجهة الأخرى، وبنفس المواصفات الفنية، المحددة (1800 MVA)، ومن المؤمل استيراد (500) ميكاواط، كمرحلة أولى، يتم تجهيزها بعد إنجاز الخطين قبل صيف 2020، وبأسعار السوق الخليجية التنافسية التي ستتم المفاضلة فيها بعد الإنجاز.وأوضح أن الاتفاق بمرحلته الثانية تضمن إنشاء منظومة تبادل للطاقة الكهربائية بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، وبين أوروبا.

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