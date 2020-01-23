سلام الشمري: تظاهرة الصدر المليونية تعبير حقيقي عن الموقف الجامع لقرار البرلمان

2020/01/23 | 16:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري إن تظاهرة الصدر المليونية تعبير حقيقي عن الموقف الوطني الجامع لقرار البرلمان ووحدة الشعب ضد التواجد الأمريكي.

وقال الشمري، في بيان إن تظاهرة الجمعة ستكون الاولى من نوعها بتاريخ البلاد التي تجمع جميع اطياف الشعب موحدين ضد التواجد الامريكي على البلد منذ عام الفين وثلاثة من اجل السيادة الوطنية الكاملة المستقلة.

وشدد الشمري على ان المطالبة الشعبية بخروج الامريكان خطوة مهمة تضاف لخطوات سابقة لنجاح اي مشروع إصلاحي ضد الفساد والمفسدين انتصارا للشعب ومطالبه المشروعة.

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