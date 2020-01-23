2020/01/23 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علاء_الشرقاوي ها هنا قبر شهيد في هوى أمة أيقظها ثم رقدكثيراً مما كتب عن محمد فريد تمسك بفكرة محددة تقول بأنه كان تابعاً لمصطفى كامل بشكل تام ومن دون أن يكون فريد نفسه صاحب أثر في الحركة الوطنية وحتى وإن كان صاحب أثر فإنه لم يكن صاحب طريق مختلف في الكفاح الوطني عن مصطفى كامل.بيد أن المزيد من القراءة المتأنية لتراث محمد فريد أو ما تناول حياته وكفاحه يجعلنا لا نستسيغ هذه الفكرة تماماً.ومما لا شك......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#علاء الشرقاوي - محمد فريد وتطور الحركة الوطنية المصرية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#علاء الشرقاوي - محمد فريد وتطور الحركة الوطنية المصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).