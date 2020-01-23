لماذا لا تكشف الحكومة عن هوية

2020/01/23 | 16:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير ومن بغداد إلى محافظات الجنوب بل والأنبار غربًا، دارت مركبات سوداء، تختطف الناشطين المشاركين في التظاهرات أو المؤيدين لها فحسب.تقول السلطات إن من يرتكب تلك العمليات هي "جهات مجهولة"، وتبدي قلقها حيال ذلك كل يوم عبر بياناتها، لكن شهادات بعض الناشطين الذين أفرج عنهم مؤخرًا تؤكد أن السلطات هي من تقف خلفها.

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