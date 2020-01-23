مديرية أمن السليمانية تعلن حصيلة أنشطتها خلال العام الماضي

2020/01/23 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية الامن في محافظة السليمانية، عن الإحصاءات المتعلقة بنشاطاتها خلال العام الماضي.

وأوضح مسؤول الاعلام والعلاقات في المديرية رزكار حمه رحيم في مؤتمر صحفي، ان الجهات الامنية اعتقلت ثلاثمئة وواحدا وثلاثين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بينهم احدى وخمسون امرأة، وعددا من الأشخاص بتهمة التجسس، في السليمانية والاقضية والنواحي التابعة لها، مشيرا الى تسليم ستة وثلاثين من المتهمين الى الجهات الأمنية الاتحادية.

وأضاف رحيم، ان مئتين وواحدا وتسعين متهما، اعتقلوا بتهم المتاجرة بالمواد المخدرة، فيما تمت مصادرة عشرات الكيلوغرامات من تلك المواد بمختلف انواعها، لافتا الى القاء القبض على الفين وسبعة وعشرين شخصا، بتهم تتعلق بالقتل والسرقة والاحتيال والخطف والاتجار بالبشر والتهريب وغيرها.

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