2020/01/23 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

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صالح العراقي يوجه سؤالاً للشعب بشأن التظاهرة المليونية

يتبع ........

بغداد اليوم - بغداد

بغداد اليوم - الديوانية

اتخذ محافظ الديوانية زهير الشعلان، الخميس، قراراً قال انه يهدف ’’تبديد’’ احتمالات الفتنة والنزاعات الاهلية.

وقال مكتب المحافظ في بيان، إن الاخير "قرر إغلاق المبنى البديل للحكومة المحلية

بغداد اليوم- بغداد

ترأس رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، الخميس (23 كانون الثاني 2020)، اجتماعا خاصا بمشاريع الاتفاق العراقي الصيني في مختلف أنحاء العراق".

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المستقيل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن &

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