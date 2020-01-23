مركز للموسيقى يتحول قبلة لاستقطاب المواهب العربية

2020/01/23 | 16:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس بالغريب أن يتحول "مركز مصطفى زاير للموسيقى" الى قبلة لاستقطاب المواهب العربية ،وهو الباحث عن فهم الأنغام والنوتات الموسيقية.

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