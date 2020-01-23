رئيس الوزراء يرأس اجتماعا خاصا بمشاريع الاتفاق العراقي الصيني

2020/01/23 | 16:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، اجتماعاً خاصاً بمشاريع الاتفاق العراقي- الصيني في مختلف أنحاء العراق.

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