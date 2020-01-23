صالح العراقي يخشى “الطقس” بشأن المليونية وينشر صورة للصدر تحت “المطر”.. هل سيثبت الشعب العراقي؟

2020/01/23 | 16:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر حساب صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، تساؤلاً بشأن ثبات الشعب العراقي بتظاهرة يوم غد التي اطلق عليها “مليونية الجمعة”.وكتب صالح العراقي سؤالا ارفقه بصورة سابقة للصدر من تظاهرات “الخضراء” وهو يحمل مظلّة تحت المطر: هل سيُثبت الشعب العراق انه رافض لوجود الاغراب..بتجمع حاشد لم يسبق […]

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