أرسنال يحصن نجمه من ريال مدريد

2020/01/23 | 16:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

بات آرسنال مستعدًا لرفع راتب أحد نجومه، إلى ثلاثة أضعاف، لتأمينه من إغراءات ريال مدريد، وفقا لتقرير صحفي إنجليزي.

فقد ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، أن الريال وجه أنظاره إلى البرازيلي الشاب، جابرييل مارتينيلي، مهاجم آرسنال، بعد تألق الأخير هذا الموسم، وتسجيله 10 أهداف في 21 مباراة.

وأشارت إلى أن سرعة مارتينيلي (18 عامًا)، وفاعليته أمام المرمى وعروضه المميزة، أثارت إعجاب النادي الملكي، الذي قد يقدم عرضًا بقيمة 50 مليون يورو لضم اللاعب.

لكن آرسنال لا يريد بيع مارتينيلي، وفتح باب المفاوضات بالفعل معه، لزيادة راتبه الأسبوعي من 10 آلاف إسترليني إلى 30 ألفًا.

وكان مارتينيلي أحد أبطال تعادل آرسنال الأخير مع تشيلسي (2-2)، في البريميرليج، عندما لعب الجانرز معظم اللقاء بعشرة لاعبين فقط، إثر طرد المدافع ديفيد لويز.

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