عبدالمهدي يرأس اجتماعا خاصا بمشاريع الاتفاق العراقي الصيني

2020/01/23 | 16:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادترأس رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، اجتماعا خاصا بمشاريع الاتفاق العراقي الصيني بحضور وزير التخطيط وعدد من وكلاء الوزارات ومستشاري رئيس الوزراء.وذكر مكتب عبد المهدي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ترأس اجتماعا خاصا بمشاريع الاتفاق العراقي الصيني في مختلف أنحاء العراق ولمتابعة سياسات التنفيذ واستكمال عرض المشاريع الأكثر جدوى المتعلقة بتطوير البنى التحتية في مجالات الطرق والنقل والطاقة والسكن والبتروكيمياويات وغيرها".وأضاف "جرى بحث الأولويات للمشاريع المنتجة والتي من شأنها تطوير الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وتشغيل الأيدي العاملة".

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