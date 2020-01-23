2020/01/23 | 17:11 - المصدر: الاتجاه برس
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران توجه 6 صفعات قوية لأميركا في الخليج) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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