إدارة اليونايتد تحسم مصير سولسكاير

2020/01/23 | 17:16 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اتخذت إدارة مانشستر يونايتد موقفًا حاسمًا، اليوم الخميس، بشأن المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير.وكان مانشستر يونايتد خسر بنتيجة 0-2 أمام بيرنلي، أمس الأربعاء، في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" ليس لدى إدارة مانشستر يونايتد أي خطط لإقالة سولسكا...

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