هل يخلف زيدان ديشامب فى تدريب الديوك؟.. الاتحاد الفرنسي يجيب بنعم

2020/01/23 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

كشف رئيس الاتحاد الفرنسى لكرة القدم نويل لوجريت، فى تصريحات لموقع "Le 10 sport" أ...





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