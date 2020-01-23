في ظل انقطاع الطرق بين محافظات.. بهذه الطريقة سيصل متظاهرو “مليونية الجمعة” إلى بغداد

2020/01/23 | 17:27 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



بدت الأجواء متوترة منذ ساعات الصباح الأولى يوم الخميس في العاصمة بغداد، قبل يوم من انطلاق المليونية ا...

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