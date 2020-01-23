استعداد واسع لدى العراقيين للمشاركة بالتظاهرة المليونية

2020/01/23 | 17:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر رجال العراق ونساءه إلى "نصرة الوطن"، والمشاركة في التظاهرة المليونية لطرد القوات الامريكية من العراق غداً...

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