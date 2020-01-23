غرق ممثلة مصرية في بغداد

2020/01/23 | 17:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةنشرت الممثلة المصرية ياسمين رئيس على صفحتها الرسمية في"السوشيال ميديا"، صورا لها أثناء التدريبات على مشهد الغرق بفيلم لص بغداد، والذي تقوم فيه بدور البطولة بشخصية سلمى سليمان.وعلقت ياسمين على الصورة "تدريبات مشهد الغرق من أجمل وأصعب المشاهد في فيلم لص بغداد"، مضيفة ان "الفيلم سيعرض في جميع السينمات..مستنيه رأيكم في سلمى سليمان".وتظهر الفنانة في الصور وهي ترتدي بدلة الغطس، وتتدرب مع مجموعة من الخبراء.ومنذ أيام حضرت "ياسمين" العرض الخاص لفيلمها لص بغداد مع أبطال الفيلم محمد إمام، ومحمد عبد الرحمن، وفتحي عبد الوهاب، ويعتبر الفيلم أول عمل أكشن كوميدي لها، ويدور حول مغامرة كوميدية تقع عندما يقوم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج سينرجي فيلمز.

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