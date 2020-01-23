فائق الشيخ: الميليشيات مستمرة بخداع البسطاء

2020/01/23 | 17:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد النائب المستقل، فائق الشيخ علي، اليوم الخميس، الميليشيات مستمرة بخداع السذج والبسطاء لأن مصيرها بات قريباً محتوما في إنهائها للأبدوكتب الشيخ على صفحته الشخصية بموقع "تويتر" وتابعتها "كلكامش برس" قائلا ان "ألفت الميليشيات القذرة تغريدة مسيئة بحق السيد السيستاني (دام ظله) من دون ذكر اسمه، ونسبتها إليَّ وزعمت بأني حذفتها (كذباً) وعلى الرغم من نفيي لها بقناة (العربية الحدث) وتغريدات عدة".وأضاف ان "الميليشيات مستمرة بخداع السذج والبسطاء لأن مصيرها بات قريباً محتوما في إنهائها للأبد!".

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