في الذكرى الثالثة لـ”يوم القضاء العراقي”.. زيدان:  سنؤدي المهام بكل امانة بعيداً عن اي اعتبار غير دستوري

2020/01/23 | 17:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيا مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، الذكرى الثالثة لاستقلاله التام “يوم القضاء العراقي”، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الأجهزة القضائية ونخبة من القضاة وأعضاء الادعاء العام وقضاة من إقليم كردستان.وفي كلمة الافتتاح قال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان “إننا ماضون قدماً في طريق البناء والتطوير المستمر سواء على مستوى أبنية المحاكم […]

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