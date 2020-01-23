بالوثيقة.. مجلس القضاء يوجه بعدم التعامل مع اي قرار صادر من الاتحادية لعدم اكتمال نصابها

2020/01/23 | 17:48 - المصدر: السومرية نيوز

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بالوثيقة..



مجلس القضاء يوجه الجهات والمحاكم بعدم التعامل مع اي قرار صادر من المحكمة الاتحادية

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