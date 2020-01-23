عضو بالديمقراطي يرد على قيادي بالدعوة: لولا الكرد لكنتم ترتدون الاكفان مع اهاليكم

2020/01/23 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قال نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، النائب قصي عباس، إن قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي من القوانين المهمة التي تتطلب الإسراع في تشريعه من قبل مجلس النواب في ظل اتساع رقعة التظاهرات.

واكد في تصريح

بغداد اليوم - بغداد

وجه، صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم اليتار الصدري مقتدى الصدر، الخميس 23 كانون الثاني 2020، دعوة عالمية للتظاهر امام السفارة الاميركية في بلدانهم.

وتساءل صالح في منشور له على الفيسبوك، "هل ستتضامن شعوب العا

بغداد اليوم - كردستان

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الخميس 23 كانون الثاني 2020، أن اتهام، صلاح العبيدي، المتحدث الرسمي باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لاطراف كردية بقمع التظاهرات تصدير للأزمة ومحاولة لخلط الأ

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