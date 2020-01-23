الصحة تعلن خلو العراق من اي اصابة بمرض كورونا

2020/01/23 | 17:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الصحة والبيئة بيانا ،اليوم الخميس ،خلو العراق من أي اصابة بمرض كورونا الذي انتشر في احدى مناطق الصين مؤخراً،

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