بالصور: أكبر عملية انسياب للنفط في تاريح العالم.. 11 مليون برميل أهدرها العراق قبل 29 عاماً

2020/01/23 | 17:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمر اليوم الذكرى الـ 29 لأكبر انسياب للنفط في تاريح العالم وذلك وقت انسحاب الجنود العراقيين من الكويت وقيامهم بفتح صنابير الأنابيب وخزانات النفط الكويتية، الأمر الذي أدى إلى انسياب حوالي 11 مليون برميل.الحادثة حصلت يوم 23 يناير لعام 1991 “.اليوم في #تاريخ_النفطاليوم هو الذكرى 29 لأكبر انسياب للنفط في تاريح العالم وذلك […]

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