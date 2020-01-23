نيجيرفان بارزاني: نعمل على التوصل لحل للاوضاع العراقية

2020/01/23 | 17:59 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني على ان جهود الاقليم مستمرة من اجل التوصل لحلول للازمات التي تعصف بالعراق حاليا.

وقال نيجيرفان بارزاني "نحن جزء من العراق، ولا نستطيع فصل اوضاعنا عن اوضاعه".

واشار رئيس اقليم كوردستان الى ان جهود الاقليم متواصلة للتوصل الى حلول للأوضاع التي تعاني منها البلاد.

وجاء حديث نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، خلال مشاركته في ندوة بعنوان "الشرق الأوسط المضطرب" ضمن اعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا.

وقال بارزاني ان "الاوضاع الحالية في العراق ليست كالسابق ولن تعود كما كانت قبل الاحتجاجات".

وتابع "الجيل الجديد يشعر بأن السلطة لا توفر له ادتى مقومات الحياة العصرية، انه جيل يفهم الاوضاع جيدا، حيث انه يشارك في الانتخابات كل اربعة اعوام مرة واحدة والنتيجة تكون غير مرضية للنشئ الجديد".

ودعا نيجيرفان بارزاني الاطراف العراقية الى ضرورة الحوار الجاد حول كافة المشاكل للتوصل الى حلول مرضية.

وحول تواجد القوات الامريكية لفت رئيس الاقليم الى ان هذه القوات متواجدة بدعوة عراقية، وباتفاق بين الطرفين بعد ظهور تنظيم داعش عام 2014.

وقال ان "هذه القوات تقدم التدريب والمشورة للقوات العراقية في الحرب على داعش، ونحن نجد انه من الضروري بقاء القوات الامريكية وماحدث في البرلمان العراقي براي لم يكن صائبا".

ودعا البرلمان العراقي في وقت سابق الحكومة الى اخراج القوات الامريكية من البلاد في جلسة قاطعها معظم النواب الكورد والسنة.

ويشارك نيجيرفان بارزاني بدعوة رسمية في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي تستمر اعماله حتى 24 من الشهر الجاري والذي يصادف الذكرى الخمسين لتأسيس المنتدى.

سوار احمد

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