الكشف عن حقيقة تحذير المرجع السيستاني من المشاركة بـ” مليونية” الصدر

2020/01/23 | 18:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صفحة باسم “مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني” منشورا مزيفا نصه “المرجع السيستاني يدعو إلى تجنب المشاركة في التظاهرات المروج لها يوم الجمعة” منشور مزيف..نشرت صفحة باسم "مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني" منشور مزيف نصه "المرجع السيستاني يدعو إلى تجنب المشاركة في التظاهرات المروج لها يوم الجمعة" الحقيقة:١.[…]

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