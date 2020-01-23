مجلس الوزراء يقر توصيات تطوير الغاز لدعم الكهرباء وتقليل الاعتماد على المستورد

2020/01/23 | 18:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس توصيات المجلس الوزاري للطاقة، بشأن تطوير الغاز لدعم الطاقة الكهربائية وتقليل الاعتماد على المستورد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل عبد المهدي،في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه إنه "في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد، كما أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (فقرة 4 رقم 8 لسنة 2020) بالموافقة على عقود جولة التراخيص الخامسة المتعلقة بتطوير الحقول والرقع الحدودية وحقول الغاز في محافظة ديالى والتي من شأنها إنتاج أكثر من 750 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز خلال 36 شهراً."وأضاف البيان: "كما شكّل المجلس الوزاري للطاقة لجنة مختصة لمتابعة جميع مشاريع الغاز المرتبطة مع الشركات العالمية والوطنية لزيادة مستويات الإنتاج وتطوير شبكة الأنابيب وضمان التمويل اللازم للمشاريع الحكومية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة كمرحلة أولى تهدف إلى حل أزمة شح الوقود المطلوب لمحطات الكهرباء وإنهاء عمليات حرق الغاز واستثماره وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي".وخوّل المجلس الوزاري للطاقة، وفقا للبيان، "وزارة النفط تأمين الوقود البديل لمحطات الكهرباء لسد الطلب إلى حين انفراج الأزمة والارتقاء بأداء منظومة الطاقة بكل قطاعاتها بشكل عام".

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