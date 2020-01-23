48 ساعة مهلة العيداني لتقديم إستقالته

2020/01/23 | 18:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمهل متظاهرو البصرة، اليوم الخميس، المحافظ أسعد العيداني 48 ساعة لتقديم إستقالته، فيما هددوا بتصعيد التظاهرات في حال رفض ذلك.وأطلق ناشطون ومتظاهرون في البصرة، هاشتاك، “#اقالة اسعدالعيداني_مطلبنا”، بعد أن […]

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