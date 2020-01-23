2020/01/23 | 18:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت صباح اليوم على جدران ومداخل السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، لافتات تحذيرية.وسبقت هذه اللافتات التظاهرات المليونية المُعلن عنها غداً الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. لافتات على السفارة الاميركية في بغداد) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. لافتات على السفارة الاميركية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).